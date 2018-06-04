Порошенко призвал Раду рассмотреть проект о возобновлении деятельности "Черноморнефтегаза"

Также президент просит парламент ратифицировать два международных соглашения

Президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов Верховной рады принять законопроекты "О нацбезопасности", а также включить для рассмотрения законопроект о возобновлении деятельности "Черноморнефтегаза". Об этом в ходе согласительного совета заявила представитель президента Украины в Верховной раде, народный депутат от БПП Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"После того, как будет рассмотрен законопроект о Высшем антикоррупционном суде, президент настаивает на рассмотрении закона "О национальной безопасности". Также президент просит парламент ратифицировать два международных соглашения, направленные на модернизацию украинской железной дороги и проект высшего образования Украины", - заявила Луценко.

Нардеп добавила, что глава государства настаивает на ускорении рассмотрения в комитете ряда законопроектов банковского сектора.

"Чрезвычайно важно внести в повестку дня и рассмотреть законопроект о возобновлении деятельности "Черноморнефтегаза". Президент настаивает на включении законопроекта "О публичных закупках", который необходим для активизации развития в государстве малого и среднего бизнеса", - добавила она.

Луценко подчеркнула необходимость принятия законопроектов Министерства юстиции по выплатам алиментов.

"Очень важно, чтобы мы завершили рассмотрение детских законопроектов. Мы планировали их рассмотреть до 1 июня, но я думаю, что мы отдадим дань нашим детям и завершим рассмотрение этих вопросов", - сказала парламентарий.

Напомним, в ВР зарегистрирован законопроект №8338 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по восстановлению деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз". Документ был внесен в парламент 8 мая.