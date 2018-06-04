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Порошенко закликав Раду розглянути проект про відновлення діяльності "Чорноморнафтогазу"

НовиниПолітика    04.06.2018 - 13:13
Фото: Ірина Луценко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Луценко (rada.gov.ua)

Також президент просить парламент ратифікувати дві міжнародні угоди

Президент України Петро Порошенко закликав депутатів Верховної ради ухвалити законопроекти "Про нацбезпеку", а також включити до розгляду законопроект щодо відновлення діяльності "Чорноморнафтогазу". Про це під час погоджувальної ради заявила представник президента України у Верховній раді, народний депутат від БПП Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Після того, як буде розглянутий законопроект про Вищий антикорупційний суд, президент наполягає на розгляді закону "Про національну безпеку". Також президент просить парламент ратифікувати дві міжнародні угоди, спрямовані на модернізацію української залізниці та проекту вищої освіти України", - заявила Луценко.

Нардеп додала, що глава держави наполягає на прискоренні розгляду у комітеті з низки законопроектів банківського сектору.

"Надзвичайно важливо внести в порядок денний та розглянути законопроект щодо відновлення діяльності "Чорноморнафтогазу". Президент наполягає на включенні законопроекту "Про публічні закупівлі", який необхідний для активізації розбудови у державі малого та середнього бізнесу", - додала вона.

Луценко наголосила на необхідності ухвалення законопроектів Міністерства юстиції щодо виплат аліментів.

"Дуже важливо, щоб ми завершили розгляд дитячих законопроектів. Ми планували їх розглянути до 1 червня, але я думаю, що ми віддамо дань нашим дітям і завершимо розгляд цих питань", - сказала парламентар.

Нагадаємо, у ВР зареєстровано законопроект №8338 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз". Документ було внесено у парламент 8 травня.

Нардепи цього тижня можуть розглянути законопроект про кримінальні проступки Рада ухвалить закон "Про нацбезпеку" наступного пленарного тижня
Теги публікації: Порошенко Петро, Черноморнефтегаз, Верховна Рада, Ирина Луценко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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