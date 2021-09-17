Порошенко требует от власти не признавать выборы в российскую Госдуму

"Речь идет не только о том, чтобы дать отдельную резко-негативную оценку выборам в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Возможно, и больше. Нет оснований полагать, что эти "выборы" в России будут лучше, чем прошлогодние "выборы" у Лукашенко. Поэтому и оценки должны быть тождественными", - говорит пятый президент.

Кроме того, Порошенко призывает организовать волну осуждения паспортизации как акта агрессии против Украины. По его мнению, осудить это должны и на уровне Генассамблеи ООН, и партнеры по Европейскому союзу, в том числе по результатам саммита Украина-ЕС в октябре.

Также Россия должна понести международно-правовую ответственность, убежден Порошенко. Поэтому следует добиваться усиления санкций против РФ за систематическое невыполнение Минских договоренностей, незаконную паспортизацию и электоральную аннексию.

"И главное - за то, что только за два с половиной года так называемого перемирия Россия убила на фронте более двухсот украинских воинов", - добавил Порошенко.

Он также убежден, что президент Украины во время сессии Генассамблеи ООН должен инициировать спецдебаты в рамках Совбеза ООН.

"Задача президента - привлечь внимание наших друзей, партнеров и союзников к преступлениям Кремля. Вспомнить о кампании запугивания крымскотатарского сообщества в Крыму, превращения полуострова в "остров несвободы" и военную базу. Созвать спецдебаты в рамках Совбеза ООН. Украина должна добиться того, чтобы все страны-участницы "Крымской платформы" осудили Россию за арест первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, непосредственного участника конференции", - резюмировал политик.