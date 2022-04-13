Порошенко призвал привлечь экспертов ФБР к расследованию преступлений путинского режима

Международное сообщество должно расследовать преступления Путина и его режима против Украины и привлечь их к ответственности.

"Это может быть специальный уголовный трибунал, назовем его "Буча Трибунал" или "Мариуполь Трибунал" со "Списком Буче" - перечнем всех участников преступлений", - говорит Порошенко.

Он также добавил, что французская жандармерия уже здесь, в Киеве и помогает собирать доказательства. По его мнению, было бы хорошо, если бы США тоже смогли предоставить нам экспертов ФБР, которые бы помогли с расследованиями и придали веса, прозрачности этим расследованиям.

"Каждый участник этого преступления понес бы ответственность за свою вину решения этого специального суда. Также это поможет доказать, что это был геноцид против украинцев, которых убивали, издевались только потому, что они украинцы, только потому, что они хотели жить", - добавляет пятый президент.

Порошенко рассказал американским зрителям, что Мариуполь, который стал эпицентром страшной гуманитарной катастрофы, по размеру можно сравнить с Новым Орлеаном. Жертвами этой трагедии стали десятки тысяч человек.

"Эту катастрофу делают российские военные против украинцев. Они хотят скрыть доказательства своих преступлений, обученные уже Бучей, и используют мобильные крематории, в которых сжигают убитых ими украинцев, они уничтожают улики. Нам нужна международная команда, которая будет иметь доверие, чтобы помочь нам привлечь к ответственности преступников. Нас хотят убить потому, что мы имеем свою страну, а они хотят стереть Украину с карты мира. В этой ситуации абсолютно необходимым является создание специального трибунала", - считает Порошенко.