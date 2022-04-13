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Порошенко закликав долучити експертів ФБР до розслідування злочинів путінського режиму

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Середа 13 квітня 2022 08:35
Порошенко закликав долучити експертів ФБР до розслідування злочинів путінського режиму Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Міжнародна спільнота має розслідувати злочини Путіна та його режиму проти України і притягнути їх до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в ефірі CNN.

"Це може бути спеціальний кримінальний трибунал, назвемо його "Буча Трибунал" або "Маріуполь Трибунал" зі "Списком Бучі" - переліком усіх учасників злочинів", - говорить Порошенко.

Він також додав, що французька жандармерія вже тут, у Києві й допомагає збирати докази. На його думку, було б добре, якби США теж змогли надати нам експертів ФБР, які б допомогли із розслідуваннями і надали ваги, прозорості цим розслідуванням.

"Кожен учасник цього злочину поніс би відповідальність за свою вину відповідно рішення цього спеціального суду. Також це допоможе довести, що це був геноцид проти українців, яких вбивали, знущалися тільки тому, що вони українці, тільки тому, що вони хотіли жити", - додає п’ятий президент.

Порошенко розповів американським глядачам, що Маріуполь, який став епіцентром страшної гуманітарної катастрофи, за розміром можна порівняти з Новим Орлеаном. Жертвами цієї трагедії стали десятки тисяч людей.

"Цю катастрофу роблять російські військові проти українців. Вони хочуть приховати докази своїх злочинів, навчені вже Бучею, і використовують мобільні крематорії, в яких спалюють вбитих ними українців, вони знищують докази. Нам потрібна міжнародна команда, яка буде мати довіру, щоб допомогти нам притягнути до відповідальності злочинців. Нас хочуть вбити тому, що ми маємо свою країну, а вони хочуть стерти Україну з карти світу. В цій ситуації абсолютно необхідним є створення спеціального кримінального трибуналу", - вважає Порошенко.

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