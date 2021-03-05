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Порошенко призвал правоохранительные органы привлечь Коломойского к ответственности

Автор: РБК-Украина

То, что олигарх Игорь Коломойский будет признан масштабным коррупционером и попадет под американские санкции, всегда было лишь вопросом времени. Следующий шаг - обвинительный акт американского правосудия.

Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко, передает пресс-служба "Евросолидарности".

"Украинские правоохранительные органы должны привлечь к ответственности Коломойского. Ему немедленно должны предъявить обвинение и подозрение и упечь за решетку. Несмотря на критическую оппозицию к власти, наша политическая сила будет поддерживать решения, которые освобождают Украину от таких масштабных коррупционеров", - заявил Порошенко.

Напомним, сегодня стало известно, что США вводят санкции против Коломойского за причастность к коррупции в Украине. В заявлении Блинкена говорится, что бизнесмен "подрывал верховенство закона и веры общества в демократические институты", когда был главной Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

Соединенные Штаты Америки, кроме бизнесмена Игоря Коломойского, ввели санкции также против членов его семьи. Соответственно, ближайшим родственникам запретили въезд в США.

Отметим, американские правоохранительные органы еще подозревают Коломойского в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в США.

По данным прокуратуры, в период с 2008 до 2016 года Коломойский получил мошеннические займы и кредитные линии, часть доходов от которых отмывал через счета подставных компаний в кипрском офисе "ПриватБанка". Далее эти деньги легализировались в США.

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Новости Украины Порошенко ПетрИгорь КоломойскийСанкции
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