Порошенко закликав правоохоронні органи притягнути Коломойського до відповідальності

Те, що олігарх Ігор Коломойський буде визнаний масштабним корупціонером і потрапить під американські санкції , завжди було лише питанням часу. Наступний крок - обвинувачувальний акт американського правосуддя.

"Українські правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського. Йому негайно мають пред’явити звинувачення і підозру та запроторити його за ґрати. Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких масштабних корупціонерів", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що США вводять санкції проти Коломойського за причетність до корупції в Україні. У заяві Блінкена йдеться, що бізнесмен "підривав верховенство закону і віру суспільства в демократичні інститути", коли був головною Дніпропетровської ОДА у 2014-2015 роках.

Сполучені Штати Америки, крім бізнесмена Ігоря Коломойського, ввели санкції також проти членів його родини. Відповідно, найближчим родичам заборонили в'їзд до США.

Відзначимо, американські правоохоронні органи ще підозрюють Коломойського у використанні незаконно привласнених коштів для покупки нерухомості в США.

За даними прокуратури, в період з 2008 до 2016 року Коломойський отримав шахрайські позики і кредитні лінії, частину доходів від яких відмивав через рахунки підставних компаній в кіпрському офісі "ПриватБанку". Далі ці гроші легалізовувались в США.