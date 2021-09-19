ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Порошенко призвал поддержать на довыборах в парламент Сущенко

Новина українською →
Киев, Воскресенье 19 сентября 2021 20:28
Порошенко призвал поддержать на довыборах в парламент Сущенко Фото: Порошенко призвал поддержать на довыборах в парламент Сущенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал поддержать на довыборах в Верховную раду в 197-м округе бывшего политзаключенного Кремля, первого заместителя председателя Черкасского облсовета Романа Сущенко.

Об этом Порошенко заявил в Каневе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу.

"Черкасской области очень повезло, что "Европейскую солидарность" здесь представляет легендарный человек - Роман Сущенко", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что Сущенко стал известным на весь мир, когда Путин отдал приказ ФСБ похитить его, бросить за решетку в Лефортово, предлагая предать Украину.

"Роман прошел все эти пытки, его не сломали ни в Лефортово, ни фээсбэшники, и даже враги признали его мужество", - добавил Порошенко.

В свою очередь, Сущенко заявил, что после возвращения из плена у него не было вопроса, частью какой команды быть.

"Частью европейской команды, которая сегодня единственная может вести Украину в ЕС и НАТО и не допустить пророссийского реванша", - сказал Сущенко.

Порошенко призвал поддержать на довыборах в парламент Сущенко

По его мнению, европейский путь для каждого украинца - это прежде всего благосостояние и безопасность. Достойные зарплаты, новые рабочие места. Качество образования, медицины. Это гарантия защиты прав человека, демократия, свобода слова.

"НАТО - это безопасность, это мир и стабильность. Я убежден, что мы добьемся успеха. Мой отец здесь строил Черкассы и Черкасщину, Канев и Золотоношу. Дело чести и семьи продолжать это. Я знаю, что с нашей командой мы победим", - подчеркнул Сущенко.

Напомним, ранее народный депутат от 197-го округа в Черкасской области Александр Скичко стал председателем ОГА, и в Верховную Раду должны пройти довыборы.

Как известно, Сущенко освободили в сентябре 2019 года в рамках обмена пленными между РФ и Украиной в формате 35 на 35.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Выборы
NEWS
Киев накрыл ливень
Киев накрыл ливень
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит