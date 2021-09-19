Порошенко закликав підтримати на довиборах до парламенту Сущенка

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав підтримати на довиборах до Верховної ради у 197-му окрузі колишнього політв’язня Кремля, першого заступника голови Черкаської облради Романа Сущенка.

Про це Порошенко заявив у Каневі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу.

"Черкаській області дуже пощастило, що "Європейську солідарність" тут представляє легендарна людина - Роман Сущенко", - заявив Порошенко.

Він також наголосив, що Сущенко став відомим на весь світ, коли Путін віддав наказ ФСБ викрасти його, кинути за ґрати в Лефортово, пропонуючи зрадити Україну.

"Роман пройшов ці всі тортури, його не зламали ні Лефортово, ні феесбешники, і навіть вороги визнали його мужність", - додав Порошенко.

Своєю чергою, Сущенко заявив, що після повернення з полону у нього не було запитання, частиною якої команди бути.

"Частиною європейської команди, яка сьогодні єдина може вести Україну до ЄС і НАТО і не допустити проросійського реваншу", - сказав Сущенко.

На його думку, європейський шлях для кожного українця - це перш за все добробут і безпека. Гідні зарплати, нові робочі місця. Розвиток громад. Якість освіти, медицини. Це гарантія захисту прав людини, демократія, свобода слова.

"НАТО - це безпека, це мир і стабільність. Я переконаний, що ми досягнемо успіху. Мій батько тут розбудовував Черкаси і Черкащину, Канів і Золотоношу. Справа честі і родини продовжувати це. Я знаю, що з нашою командою ми переможемо", - наголосив Сущенко.