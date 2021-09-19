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Порошенко закликав підтримати на довиборах до парламенту Сущенка

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Київ, Неділя 19 вересня 2021 20:28
Порошенко закликав підтримати на довиборах до парламенту Сущенка Фото: Порошенко закликав підтримати на довиборах до парламенту Сущенка (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав підтримати на довиборах до Верховної ради у 197-му окрузі колишнього політв’язня Кремля, першого заступника голови Черкаської облради Романа Сущенка.

Про це Порошенко заявив у Каневі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу.

"Черкаській області дуже пощастило, що "Європейську солідарність" тут представляє легендарна людина - Роман Сущенко", - заявив Порошенко.

Він також наголосив, що Сущенко став відомим на весь світ, коли Путін віддав наказ ФСБ викрасти його, кинути за ґрати в Лефортово, пропонуючи зрадити Україну.

"Роман пройшов ці всі тортури, його не зламали ні Лефортово, ні феесбешники, і навіть вороги визнали його мужність", - додав Порошенко.

Своєю чергою, Сущенко заявив, що після повернення з полону у нього не було запитання, частиною якої команди бути.

"Частиною європейської команди, яка сьогодні єдина може вести Україну до ЄС і НАТО і не допустити проросійського реваншу", - сказав Сущенко.

Порошенко закликав підтримати на довиборах до парламенту Сущенка

На його думку, європейський шлях для кожного українця - це перш за все добробут і безпека. Гідні зарплати, нові робочі місця. Розвиток громад. Якість освіти, медицини. Це гарантія захисту прав людини, демократія, свобода слова.

"НАТО - це безпека, це мир і стабільність. Я переконаний, що ми досягнемо успіху. Мій батько тут розбудовував Черкаси і Черкащину, Канів і Золотоношу. Справа честі і родини продовжувати це. Я знаю, що з нашою командою ми переможемо", - наголосив Сущенко.

Нагадаємо, раніше народний депутат від 197-го округу в Черкаській області Олександр Скічко став головою ОДА, і до Верховної Ради мають пройти довибори.

Як відомо, Сущенка звільнили у вересні 2019 року в рамках обміну полоненими між РФ і Україною в форматі 35 на 35.

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