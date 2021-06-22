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Порошенко призвал почтить память украинцев, погибших во время Второй мировой войны

Автор: РБК-Украина

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в День скорби и памяти жертв Второй мировой войны (22 июня) призвал почтить память всех украинцев, которые так и не вернулись домой из-за войны.

Об этом Порошенко написал в Facebook во вторник.

"Слава всем, кто мужественно боролся на всех фронтах и в подполье. Всем, кто боролся против тоталитаризма всех цветов и отдал жизнь за мир и свободу в Европе и мире. Победа стала общим достижением антигитлеровской коалиции, всего прогрессивного человечества", - написал Порошенко.

Он отметил, что "бесчисленные жертвы, руины и опустошение - это страшная цена, которую пришлось заплатить, в том числе и украинскому народу за коварный заговор двух тоталитарных режимов Сталина и Гитлера".

"К сожалению, окончание Второй мировой так и не сделало Украину свободной. Более того, бороться за нашу свободу и независимость мы вынуждены до сих пор. Почти 8 лет назад враг под влиянием разрушительных имперских амбиций вновь разжег костер войны на нашей земле. И снова герои, достойные славы своих мужественных предков, с оружием в руках встали на защиту своей страны, чтобы победить", - резюмировал Порошенко.

Напомним, сегодня, 22 июня чтится память жертв Второй мировой войны. Именно в этот день войска нацистской Германии без объявления войны перешли границу Советского союза и начали захватывать территории.

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Порошенко ПетрВторая мировая война