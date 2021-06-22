Порошенко закликав ушанувати пам'ять українців, загиблих під час Другої світової війни

"Слава усім, хто мужньо боровся на всіх фронтах та у підпіллі. Усім, хто боровся проти тоталітаризму усіх кольорів і віддав життя за мир і свободу в Європі і світі. Перемога стала спільним здобутком антигітлерівської коаліції, усього прогресивного людства", - написав Порошенко.

Він зазначив, що "незліченні жертви, руїни і спустошення - страшна ціна, яку довелося заплатити, у тому числі і українському народу, за підступну змову двох тоталітарних режимів Сталіна та Гітлера".

"На жаль, закінчення Другої світової так і не зробило Україну вільною. Більше того, боротися за нашу свободу і незалежність ми змушені і досі. Майже вісім років тому ворог під впливом руйнівних імперських амбіцій знову розпалив багаття війни на нашій землі. І знову герої, гідні слави своїх мужніх предків, зі зброєю в руках стали на захист своєї країни, щоб перемогти", - резюмував Порошенко.