Из-за тотальной незащищенности врачи в Украине стали наиболее уязвимой категорией населения. Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко призвал парламент проголосовать за изменения к закону о страховании медработников на случай заболевания коронавирусом и обеспечить выплаты всем медикам, кто заболел COVID-19.

"Скажите, пожалуйста, как могло так случиться, что врачей на переднем крае борьбы с коронавирусом чиновники не ценят, не уважают и не защищают? Как могло случиться, что из того, что наобещали медикам в видеороликах, не выполнено почти ничего. Только по состоянию на сейчас, и то по не проверенной информации, только 14 регионов выплатили 300% надбавку, которую мы с вами приняли в этом зале. И то только за март - а сейчас третья декада мая", - сообщил Порошенко.

По мнению лидера "Европейской солидарности", предложения фракции относительно страхования медиков были искажены альтернативным законопроектом от монобольшинства.

"Обвели вокруг пальца врача, который к клятве Гиппократа относится гораздо ответственнее, чем некоторые к присяге народного депутата. Чтобы получить страховку, вы предлагаете врачу умереть. Из закона убрано ключевую норму выплаты в случае заражения во время противодействия коронавирусу. Еще одно ваше издевательское требование - инвалидность. Но до сих пор никто не стал инвалидом во всем мире от коронавируса. Вы страхуете от того, чего в принципе не может быть. И вам безразлично, что каждый пятый инфицированный сейчас в Украине - это врач", - добавил Порошенко.

Кроме того, Порошенко призвал зарегистрировать соответствующий законопроект "Европейской солидарности", который также поддержали фракции "Голос" и "Батькивщина".

"Этот законопроект относительно обязательного страхования медиков в случае заболевания коронавирусом. Если власть не защитила врачей, власть тем больше обязана платить за последствия собственного равнодушия, халатности и не компетенции",- отметил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Благотворительный фонд Порошенко и компания Roshen передали 115 тысяч медицинских костюмов высокого уровня защиты более 100 медицинских учреждений.