Через тотальну незахищеність лікарі в Україні стали найбільш уразливою категорією населення. Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко закликав парламент проголосувати за зміни до закону про страхування медпрацівників на випадок захворювання на коронавірус і забезпечити виплати всім медикам, хто захворів на COVID-19.

"Скажіть, будь ласка, як могло так статись, що лікарів на передньому краї боротьби з коронавірусом урядовці не цінують, не поважають і не захищають? Як могло статися, що з того, що наобіцяно медикам у відеороликах, не виконано майже нічого. Лише станом на зараз, і то за не перевіреною інформацією, лише 14 регіонів виплатили 300% надбавку, яку ми з вами прийняли в цьому залі. І то лише за березень - а зараз третя декада травня", - повідомив Порошенко.

На думку лідера "Європейської солідарності", пропозиції фракції щодо страхування медиків були спотворені альтернативним законопроектом від монобільшості.

"Обвели навколо пальця лікаря, який до клятви Гіппократа ставиться набагато відповідальніше, ніж деякі до присяги народного депутата. Щоб отримати страховку, ви пропонуєте лікарю померти. Із закону прибрано ключову норму виплати у випадку зараження під час протидії коронавірусу. Ще одна ваша знущальна вимога - інвалідність. Але досі ніхто не став інвалідом в усьому світі від коронавірусу. Ви страхуєте від того, чого в принципі не може бути. І вам байдуже, що кожен п'ятий інфікований зараз в Україні - це лікар", - додав Порошенко.

Окрім того, Порошенко закликав зареєструвати відповідний законопроект "Європейської солідарності", який також підтримали фракції "Голос" і "Батьківщина".

"Цей законопроект щодо обов’язкового страхування медиків в разі захворювання на коронавірус. Якщо влада не захистила лікарів, влада тим більше зобов’язана платити за наслідки власної байдужості, недбалості та не компетенції",- зауважив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Благодійний фонд Порошенка та компанія Roshen передали 115 тисяч медичних костюмів високого рівня захисту у понад 100 медичних закладів.