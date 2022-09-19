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Порошенко призвал освободить горючее для ВСУ от акцизов и предоставить льготы аграриям

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Понедельник 19 сентября 2022 11:25
Порошенко призвал освободить горючее для ВСУ от акцизов и предоставить льготы аграриям Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал освободить горючее для нужд Вооруженных сил Украины от акцизов. Он также призвал предусмотреть льготы для украинских аграриев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко.

"У нас есть два принципиальных требования к законопроектам, которые касаются акцизов на горючее. Первое: мы не позволим обирать армию. Мы не позволим манипулировать, изымать средства Вооруженных Сил и передавать дорожному строительству. Мы не дадим проголосовать закон об акцизах, если оттуда не будет изъята норма об обложении акцизом горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ", - отмечал Порошенко.

Он подчеркнул, что финансирование оборонных способностей Вооруженных сил Украины является важнейшим фактором победы, фактором существования нашего государства.

"Мы нашли понимание в большинстве парламентских фракций. Мы презентовали это, в том числе и монобольшинству. И очень рассчитываем, что в ближайшее время эта бессмысленная, позорная норма закона, принятого в первом чтении, будет снята. А все средства Вооруженных сил Украины останутся неприкосновенными", - добавил Порошенко.

Кроме того, Порошенко заявил, что блокада портов ограничивает логистические возможности экспорта для украинских аграриев, что снижает цены на их продукцию. Повышенные цены на минудобрение, на средства защиты растений, на горюче-смазочные материалы приведут к тому, что фермеры не выйдут в поле даже собирать урожай, уже не говоря о том, чтобы сеять следующий.

"Мы требуем проанализировать опыт стран Европейского Союза, где применяют нормы пониженного акциза для сельхозпроизводителей. Мы надеемся, что голос украинских аграриев также будет услышан. Потому что это миллионы людей, которые сегодня оказались в тяжелом состоянии в украинской деревне", - добавляет политик.

Он также призвал направить средства Дорожного фонда не на строительство дорог, а на расширение пунктов пропуска на западной границе Украины для увеличения экспортных возможностей нашего государства.

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