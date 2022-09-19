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Порошенко закликав звільнити пальне для ЗСУ від акцизів і надати пільги аграріям

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Понеділок 19 вересня 2022 11:25
Порошенко закликав звільнити пальне для ЗСУ від акцизів і надати пільги аграріям Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко закликав звільнити пальне для потреб Збройних сил України від акцизів. Він також закликав передбачити пільги для українських аграріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка.

"У нас є дві принципові вимоги до законопроектів, які стосуються акцизів на пальне. Перше: ми не дозволимо оббирати армію. Ми не дозволимо маніпулювати, вилучати кошти Збройних Сил і передавати дорожньому будівництву. Ми не дамо проголосувати закон про акцизи, якщо звідти не буде вилучена норма про обкладання акцизом паливно-мастильних матеріалів для потреб ЗСУ", - зазначав Порошенко.

Він наголосив: фінансування оборонних спроможностей Збройних сил України є найважливішим фактором перемоги, фактором існування нашої держави.

"Ми знайшли порозуміння в більшості парламентських фракцій. Ми презентували це в тому числі і монобільшості. І дуже розраховуємо, що найближчим часом ця безглузда, ганебна норма закону, який був прийнятий у першому читанні, буде знята. А всі кошти Збройних сил України залишаться недоторканими", - додав Порошенко.

Крім того, Порошенко заявив, що блокада портів обмежує логістичні можливості експорту для українських аграріїв, що знижує ціни на їх продукцію. Підвищені ціни на міндобриво, на засоби захисту рослин, на паливо-мастильні матеріали призведуть до того, що фермери не вийдуть в поле навіть збирати врожай, вже не кажучи про те, щоби сіяти наступний.

"Ми вимагаємо проаналізувати досвід країн Європейського Союзу, де застосовують норми зниженого акцизу для сільгоспвиробників. Ми сподіваємось, що голос українських аграріїв також буде почутий. Бо це мільйони людей, які сьогодні опинилися у важкому стані в українському селі", - додає політик.

Він також закликав спрямувати кошти Дорожнього фонду не на будівництво доріг, а на розширення пунктів пропуску на західному кордоні України, щоб збільшити експортні можливості нашої держави.

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Петро Порошенко Збройні сили України
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