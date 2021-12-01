Порошенко призвал к объединению антипутинские силы в Украине

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал к объединению все антипутинские силы в Украине. Он подчеркнул - российская угроза вышла на качественно новый и гораздо более опасный уровень.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политика во время выступления на Киевском форуме безопасности по случаю 30-летия восстановленной Государственности и Свободы.

"Сегодня, так же как международной солидарности, Украина нуждается и в национальном единстве, - отмечает Петр Порошенко. - Но как бы тревожно ни было, как бы нас, украинцев, не пугали, я хочу подчеркнуть: нет никаких оснований для отчаяния, для пессимизма. Мы преодолевали трудности и в более трудные времена, мы являемся оптимистами. И нас вдохновляет способность украинцев защищать свою землю, защищать свое государство и ключевое - защищать свою свободу".

По словам Порошенко, украинцев вдохновляет мужество наших воинов противостоять внешнему врагу.

"Нас вдохновляет готовность творить настоящее европейское, фантастическое государство Украины. Творение европейской Украины - это то, что нас всех безусловно объединяет, несмотря на, возможно, разные подходы. А также уверенность в том, что Украина должна выстоять и, преодолев вызовы, стать мощным, объединенным, демократическим, европейским государством", - говорит пятый президент.

Политик напомнил, что после Революции Достоинства, которая, кстати, по-настоящему началась 1 декабря 2013 года, когда миллионы украинцев вышли на Майданы по всей Украине протестовать против несправедливости, против попытки власти забрать у них и у страны будущее, украинцы начали писать новую европейскую страницу нашей независимости.

"Ее авторами стали каждый из нас, и наши союзники, и друзья с обеих сторон Атлантики", - говорит лидер "ЕС".

Порошенко подчеркнул, что именно Путин - главный враг Украины.

"И мы как государственники готовы приложить все усилия для снижения внутриполитического напряжения, чтобы все политические силы внутри страны в конце концов могли сконцентрироваться на совместном плане противодействий внешней агрессии. Поэтому мы еще раз призываем власть к совместным действиям ради отечества, к объединению усилий, к международным партнерам мы обращаемся относительно всесторонней поддержки этой борьбы", - резюмирует лидер партии "Европейская Солидарность".