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Порошенко призвал немедленно созвать СНБО из-за ухудшения COVID-ситуации в стране

Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко требует немедленно собрать СНБО при участии руководителей парламентских фракций и защитить людей от третьей волны пандемии в Украине.

Об этом Порошенко заявил во время согласительного совета.

По его словам, сейчас Украина лидирует в Европе по количеству госпитализированных, а по темпам распространения пандемии входит в тройку.

"Просьба обратиться к президенту страны немедленно созвать заседание СНБО с участием руководителей парламентских фракций, потому что страна нуждается сейчас в объединении всех усилий для того, чтобы защитить людей, страну. И в данном случае я твердо убежден, что это заседание должно предложить прямой и конкретный путь выхода. В частности, пытаемся предложить наш антиковидный план", - заявил Порошенко.

Кроме того, он призвал создать ВСК по расследованию провалившейся антиковидной политики власти, "вагнергейту", а также "дела Шеремета" и других политических преследований.

"Хочу поблагодарить фракцию "Голос", которая в полном составе дала свои подписи. Я хочу поблагодарить "Батькищвине", которая дала достаточное количество голосов и будет и в дальнейшем предоставлять дополнительные подписи. У нас, оказывается, все фракции дали подписи своих представителей. И сегодня их собрано уже почти 70", - добавил Порошенко.

По его мнению, ВСК - это парламентский инструмент оппозиции, тогда как у власти есть другие рычаги, в частности система правоохранительных органов.

Напомним, вчера в Украине подтвердили COVID-19 к 6 792 лиц. Почти 2,5 тысячи госпитализировали.

Также сообщалось, что Винницкая и Николаевская области находятся на грани попадания в "красную" зону карантина.

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Новости Украины Порошенко ПетрКоронавирусСНБО
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