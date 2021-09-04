Порошенко закликав спрямувати гроші від МВФ на виплати військовим і пенсіонерам

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що гроші, отримані від МВФ як допомогу під час пандемії, мають бути спрямовані на соціальний захист громадян - у першу чергу військових та пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Євросолідарності".

"Кошти, які ми отримали зараз - 2,7 мільярди доларів від МВФ - це не підтримка України у зв’язку з виконанням якихось програм, це подарунок. Подарунок всьому світу у вигляді 600 мільярдів для того, щоб полегшити вихід з кризи. Куди спрямувати ці гроші? Ми вивчили досвід декількох країн Європи, в тому числі Польщі. Ми в понеділок виходимо з ініціативою, яка називається "Тринадцята пенсія", - говорить Порошенко.

За його словами, тринадцята пенсія має нараховуватись тим пенсіонерам України, яким всупереч закону не індексувалися пенсії у зв’язку зі зростанням цін.

"У нас же закон чітко передбачає: ціни ростуть - пенсія має підвищитися рівно настільки ж для захисту споживчого рівня життя пенсіонера. Цього не роблять. Пенсіонерів зробили біднішими. Тому всі, у кого пенсія нижче середньої, мають в листопаді отримати тринадцяту пенсію", - додає Порошенко.

Другий напрямок - армія. Порошенко пропонує шляхом цих коштів підвищити рівень грошового забезпечення українських військовослужбовців.

"Це буде справжня шана і повага, бо Збройні сили України користуються найбільшою повагою населення України", - зазначає політик.

Порошенко також зауважив, що у ЗСУ наразі є значні затримки з виплатою грошового забезпечення, тому він звернувся до влади з вимогою негайно погасити ці борги перед захисниками України.