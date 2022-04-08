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Порошенко призвал мир создать "Список Бучи" по примеру "Списка Магнитского"

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Российские убийцы, которые пытали и расстреливали украинцев в Буче и других населенных пунктах, должны понести неотвратимое наказание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко в эфире американского Sky News.

Также Порошенко призвал создать "Список Бучи" по примеру "Списка Магнитского" - для того, чтобы наказать российских палачей.

"Трагедия в Буче, где сотни и сотни гражданских лиц были убиты в этой кровавой резне, изменила природу войны. И в чем же теперь мы нуждаемся? Нам точно нужны международные санкции. Санкции, которые были бы разрушительными для Путина. Нам также нужен "Список Бучи". Весь мир должен объединиться с тем, чтобы идентифицировать всех тех варваров, которые убивали украинских женщин, кто их насиловал, тем более на глазах их детей, тех кто убивал и женщин, и детей, и людей пожилого возраста, и оставляли их лежать просто на улице", - добавляет Порошенко.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 44-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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