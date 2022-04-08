Порошенко закликав світ створити "Список Бучі" за прикладом "Списку Магнітського"

Також Порошенко закликав створити "Список Бучі" за прикладом "Списку Магнітського" - для того, щоб покарати російських катів.

"Трагедія в Бучі, де сотні й сотні цивільних осіб були вбиті у цій кривавій різанині, змінила природу війни. І що ж тепер ми потребуємо? Нам точно потрібні міжнародні санкції. Санкції, які були б руйнівними для Путіна. Нам також потрібен "Список Бучі". Весь світ має обʼєднатися з тим, щоб ідентифікувати всіх тих варварів, які вбивали українських жінок, хто їх гвалтував, тим більше на очах їхніх дітей, тих хто вбивав і жінок, і дітей, і людей літнього віку та залишали їх лежати просто на вулиці", - додає Порошенко.