Порошенко призвал не медлить с отменой депутатской неприкосновенности

Порошенко требует результативного голосования в 300 голосов за отмену неприкосновенности нардепов

Причин для промедления с отменой депутатской неприкосновенности для народных депутатов Украины нет. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в четверг, 28 июня, в ходе торжеств по случаю Дня Конституции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Не вижу причин медлить с отменой депутатской неприкосновенности. Настало время, чтобы окончательно и бесповоротно ликвидировать депутатскую неприкосновенность. Требую результативного голосования в триста голосов, и это должно произойти в этом году", - сказал Порошенко.

Не бачу причин зволікати із скасуванням депутатської недоторканості.



Настав час, щоби остаточно й безповоротно ліквідувати депутатську недоторканість. Вимагаю результативного голосування в триста голосів, і це має статися цього року. — Петро Порошенко (@poroshenko) June 28, 2018

Он также напомнил, что в рамках судебной реформы уже отменена неприкосновенность судей в случае совершения ими преступлений.

"Я уверен, что такая же судьба должна ждать и моих конституционных предложений о неприкосновенности депутатов. Мы сделали всее необходимое для этого. Предусмотрели, что неприкосновенность будет снята с депутатов уже следующего созыва и начинает действовать с 1 января 2020 года", - сказал президент

Напомним, Конституционный суд Украины на заседании 19 июня 2018 года признал конституционным президентский законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года.