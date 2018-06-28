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Порошенко призвал не медлить с отменой депутатской неприкосновенности

НовостиПолитика    28.06.2018 - 10:38
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко требует результативного голосования в 300 голосов за отмену неприкосновенности нардепов

Причин для промедления с отменой депутатской неприкосновенности для народных депутатов Украины нет. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в четверг, 28 июня, в ходе торжеств по случаю Дня Конституции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Не вижу причин медлить с отменой депутатской неприкосновенности. Настало время, чтобы окончательно и бесповоротно ликвидировать депутатскую неприкосновенность. Требую результативного голосования в триста голосов, и это должно произойти в этом году", - сказал Порошенко.

Он также напомнил, что в рамках судебной реформы уже отменена неприкосновенность судей в случае совершения ими преступлений.

"Я уверен, что такая же судьба должна ждать и моих конституционных предложений о неприкосновенности депутатов. Мы сделали всее необходимое для этого. Предусмотрели, что неприкосновенность будет снята с депутатов уже следующего созыва и начинает действовать с 1 января 2020 года", - сказал президент

Напомним, Конституционный суд Украины на заседании 19 июня 2018 года признал конституционным президентский законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года.

В Раде подтвердили решение КСУ об ограничении депутатской неприкосновенности Представление о снятии неприкосновенности с нардепа Дунаева передано в комитет ВР
Теги публикации: неприкосновенность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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