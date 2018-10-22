Порошенко доручив розширити програму субсидій у зв’язку із підвищенням тарифів на газ

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За його словами, від зростання тарифів не повинні страждати найменш захищені верстви населення

Президент Петро Порошенко поставив завдання Кабінету міністрів розширити програму субсидій у зв’язку із підвищенням тарифів на газ. Про це він заявив на зустрічі з нагоди 22-ї річниці створення Рахункової палати України, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

За його словами, уряд має розширити програму субсидій.

"Уряд має збільшити кошти на виконання цієї програми, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення і взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним", - зазначив Порошенко.

Президент поставив Уряду дуже жорстку вимогу – захистити людей, розширивши програму субсидій, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення і взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним Опубліковано Святославом Цеголком Понеділок, 22 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%.

Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада становитиме 8,550 грн за куб. метр. До листопада діють спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогазу" за поточною ціною.

Зазначимо, 18 вересня голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв повідомив про те, що між урядом України і Міжнародним валютним фондом досягнута принципова домовленість про підвищення тарифів на газ для населення до рівня імпортних цін до 2020 року.

17 жовтня Кабінет міністрів на своєму засіданні зберіг ціну на газ для населення. Зокрема, Кабмін прийняв рішення про продовження дії спеціальних зобов'язань для НАК "Нафтогаз України" до 27 жовтня.