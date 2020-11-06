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Порошенко призвал избирать судей КСУ после проверки на добропорядочность независимыми экспертами

Киев, Пятница 06 ноября 2020 13:32
Порошенко призвал избирать судей КСУ после проверки на добропорядочность независимыми экспертами
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал применить при назначении новых судей Конституционного суда процедуру, которая была применена во время конкурса в Высший антикоррупционный суд. Соответствующий законопроект уже внесен в парламент.

Об этом Порошенко сообщил с трибуны парламента.

"Мы все слышали обращение Зеленского и монобольшинства о том, что процедура назначения судей КСУ будет кардинально изменена, изменена путем механизма привлечения иностранных советников, путем привлечения Общественного совета добродетели для того, чтобы дополнительно к профессиональным знаниям - так же как мы это сделали при формировании Высшего антикоррупционного суда, - мы имели гарантированный механизм не попадания сомнительных личностей в КСУ",- подчеркнул Порошенко.

По его мнению, комиссия по Раде добропорядочности с участием международных советников должно взять на себя функцию помощи и президенту, и высшей судейской власти, и Верховной Раде для того, чтобы каждая кандидатура прошла проверку на добропорядочность, восстановив доверие к Украине и к украинской Конституции во всем мире.

"У меня просьба сейчас конкурс отменить, поставить закон, который сегодня зарегистрирован, на голосование, сформировать процедуру, когда мы привлекаем комиссию по добропорядочности для назначения судей КСУ, и после этого вернуться к назначению возможно этих достойных людей. Это поможет им быть в Конституционном суде Украины нового качества", - убежден Порошенко.

В связи с этим, "Европейская солидарность" внесла в Верховную раду проект закона Украины 4339 "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О Конституционном суду Украины" (относительно совершенствования конкурсных принципов отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины)".

Согласно законопроекту, в установлении соответствия кандидатов на должности судей Конституционного суда Украины критериям добропорядочности принимают участие члены общественного совета международных экспертов, созданной в соответствии с законом "О Высшем антикоррупционном суде".

Напомним, сегодня, 6 ноября, Верховная рада Украины не смогла назначить судью Конституционного суда. За назначение проголосовали лишь 100 нардепов при 226 минимально необходимых.

После провального голосования спикер Совета Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить повторный конкурс по избранию претендентов на должность судьи КСУ.

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