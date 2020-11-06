Порошенко закликав обирати суддів КСУ після перевірки на доброчесність незалежними експертами

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав застосувати під час призначення нових суддів Конституційного суду процедуру, яка була застосована під час конкурсу до Вищого антикорупційного суду. Відповідний законопроект вже внесений до парламенту.

Про це Порошенко повідомив з трибуни парламенту.

"Ми всі чули звернення Зеленського і монобільшості про те, що процедура призначення суддів КСУ буде кардинально змінена, змінена через механізм залучення іноземних радників, через залучення Громадської ради доброчесності для того, щоб додатково до професійних знань - так само як ми це зробили при формуванні Вищого антикорупційного суду, - ми мали гарантований механізм не потрапляння сумнівних особистостей до КСУ",- наголосив Порошенко.

На його думку, комісія по Раді доброчесності за участю міжнародних радників має взяти на себе функцію допомоги і президенту, і вищій суддівській владі, і Верховній Раді для того, щоб кожна кандидатура пройшла перевірку на доброчесність, відновивши довіру до України і до української Конституції в усьому світі.

"В мене прохання зараз конкурс скасувати, поставити закон, який сьогодні зареєстрований, на голосування, сформувати процедуру, коли ми залучаємо комісію по доброчесності до призначення суддів КСУ, і після цього повернутися до призначення можливо цих достойних людей. Це допоможе їм бути в Конституційному суді України нової якості", - переконаний Порошенко.

У зв'язку з цим, "Європейська солідарність" внесла до Верховної ради проект закону України 4339 "Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про Конституційний суд України" (щодо вдосконалення конкурсних засад відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України)".

Відповідно до законопроекту, у встановленні відповідності кандидатів на посади суддів Конституційного суду України критеріям доброчесності беруть участь члени громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до закону "Про Вищий антикорупційний суд".