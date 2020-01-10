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Порошенко призвал инициировать спецзаседание совбеза ООН по авиакатастрофе в Иране

Новости » Политика     10.01.2020 - 18:06
Порошенко призвал инициировать спецзаседание совбеза ООН по авиакатастрофе в Иране
Фото: Петр Порошенко (пресс-служба)

Власть впервые оказалась перед кризисной ситуацией такого масштаба

Украина должна использовать все имеющиеся международные механизмы в расследовании авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране для того, чтобы восстановить справедливость, сохранить проукраинскую международную коалицию и не допустить втягивания Украины в геополитические конфликты. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"За все время после выборов власть впервые предстала перед кризисной ситуацией такого масштаба", - считает Порошенко.

По его мнению, мы не можем не доверять разведывательной информации от наших стратегических партнеров.

"Но одно дело - знать, а другое - доказать. Поэтому в соответствии со стандартами международной гражданской авиации расследовать трагедию должна совместная межгосударственная комиссия с привлечением стран, граждане которых пострадали. Так как это было организовано в ситуации с MH-17. Кстати, предложения включить к расследованию Россию, которые уже прозвучали - категорически неприемлемы", - добавляет пятый президент.

Также Порошеннко считает, что украинской власти нужно инициировать созыв спецзаседания радбеза ООН, чтобы с участием Украины обсудить ситуацию вокруг катастрофы украинского самолета.

"В-третьих, президент должен немедленно направить в Иран своего спецпредставителя для координации действий со всеми заинтересованными сторонами. Не технических специалистов, а для политической координации. А Украина как член единого евроатлантического пространства должна использовать существующие механизмы структуры НАТО и ЕС, чтобы эффективно коммуницировать со всеми нашими союзниками", - призывает политик.

По мнению Порошенко, речь идет не о репутации конкретной авиакомпании, а о защите национальных интересов и имидж Украины.

"И это именно тот случай, где власть и государственная оппозиция должны действовать вместе, вместе защищать Украину. Эта трагедия требует максимальной концентрации внимания и усилий украинского руководства и отечественной дипломатии. Мы должны восстановить справедливость, чествуя память и честь погибших, сохранить проукраинскую международную коалицию и не допустить втягивания Украины в геополитические конфликты", - резюмировал Порошенко, еще раз выражая глубокие соболезнования родным и близким граждан всех стран, погибших в катастрофе.

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Новости Украины Международные авиалинии УкраиныПорошенко Петравиакатастрофа
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