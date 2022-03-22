Пятый президент Петр Порошенко призвал государства Персидского залива увеличить поставки нефти на мировой рынок вместо российской. По его мнению, необходимо немедленно ввести нефтяное эмбарго против России как государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко в эфире Al Jazeera.

Порошенко также отметил, что чем быстрее будет остановлено российское вторжение в Украину, тем меньше будут глобальные риски продовольственного кризиса.

"Сейчас свая отдельная роль есть также у арабского мира. Почему? Потому что сейчас, когда мы просим ввести эмбарго на российские нефть и газ, все страны Персидского залива имеют возможность увеличить поставки своей нефти и газа на мировой рынок. И это именно то, на что мы рассчитываем от вас", - отмечает Порошенко.

По мнению Порошенко, это поможет избежать продовольственного кризиса и остановить угрозу безопасности обеспечения продовольствием. И это также позволит всем нам удерживать цену на нефть и газ на фоне введения эмбарго в отношении российских энергоносителей.

"Ведь это действительно аморально - платить миллионы долларов каждую неделю, которые Европа и мир России платят, а эти деньги дальше идут на финансирование убийства украинцев", - говорит Порошенко.