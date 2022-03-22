Порошенко призвал государства Персидского залива увеличить поставки нефти на мировой рынок
Пятый президент Петр Порошенко призвал государства Персидского залива увеличить поставки нефти на мировой рынок вместо российской. По его мнению, необходимо немедленно ввести нефтяное эмбарго против России как государства-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко в эфире Al Jazeera.
Порошенко также отметил, что чем быстрее будет остановлено российское вторжение в Украину, тем меньше будут глобальные риски продовольственного кризиса.
"Сейчас свая отдельная роль есть также у арабского мира. Почему? Потому что сейчас, когда мы просим ввести эмбарго на российские нефть и газ, все страны Персидского залива имеют возможность увеличить поставки своей нефти и газа на мировой рынок. И это именно то, на что мы рассчитываем от вас", - отмечает Порошенко.
По мнению Порошенко, это поможет избежать продовольственного кризиса и остановить угрозу безопасности обеспечения продовольствием. И это также позволит всем нам удерживать цену на нефть и газ на фоне введения эмбарго в отношении российских энергоносителей.
"Ведь это действительно аморально - платить миллионы долларов каждую неделю, которые Европа и мир России платят, а эти деньги дальше идут на финансирование убийства украинцев", - говорит Порошенко.
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