Порошенко закликав держави Перської затоки збільшити поставки нафти на світовий ринок
П'ятий президент Петро Порошенко закликав держави Перської затоки збільшити поставки нафти на світовий ринок замість російської. На його думку, необхідно негайно запровадити нафтове ембарго проти Росії як держави-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенка в ефірі Al Jazeera.
Порошенко також зазначив, що чим швидше буде зупинене російське вторгнення в Україну, тим меншими будуть глобальні ризики продовольчої кризи.
"Зараз свою окрему роль має також арабський світ. Чому? Тому що зараз, коли ми просимо запровадити ембарго на російські нафту і газ, всі країни Перської затоки мають можливість збільшити поставки своєї нафти і газу на світовий ринок. І це саме те, на що ми розраховуємо від вас", - наголошує Порошенко.
На думку Порошенка, це допоможе уникнути продовольчої кризи і зупинити загрозу безпеці забезпечення продовольством. І це також дозволить всім нам утримувати ціну на нафту і газ на фоні запровадження ембарго щодо російських енергоносіїв.
"Адже це й справді аморально - сплачувати мільйони доларів кожного тижня, які Європа і світ платять Росії, а ці гроші далі йдуть на фінансування вбивства українців", - говорить Порошенко.
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