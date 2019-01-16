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Порошенко закликав глав диппредставництв говорити правду про неоголошену війну РФ проти України

Новини » Політика    16.01.2019 - 22:59
Порошенко закликав глав диппредставництв говорити правду про неоголошену війну РФ проти України
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент зустрівся з главами диппредставництв іноземних держав

Президент України Петро Порошенко закликав глав диппредставництв іноземних держав доносити правду про неоголошену війну Росії проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Так, Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у щорічній Традиційній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій. Глава держави зазначив, що 1 січня, коли всі відзначали свято Нового Року, на Донбасі від обстрілу російських агресорів загинув український воїн – Микола Голубєв.

"У грудні йому виповнилося 20 років. У нього все життя ще було попереду. Але російський агресор, який прийшов на українську землю, забрав його. Я кажу вам про це тому, що це – сьогоднішні реалії України", - сказав Порошенко.

Таким чином, президент України просив говорити правду про неоголошену війну Росії проти України.

"Це те, з чим пов'язаний кожен мій день, як Президента України та як Верховного головнокомандувача Збройних Сил, уже чотири з половиною роки. Це те, за що щодня болить моя душа і з чим я ніколи не зможу змиритися. А тому я прошу, щоб ви, інформуючи свої столиці, незалежно від того як ваші уряди голосують за резолюції по Україні в міжнародних організаціях, доносили правду про неоголошену війну Росії проти України, яка триває", - наголосив Глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко назвав процес над захопленими в Азовському морі українськими моряками судовим фарсом.

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