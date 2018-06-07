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Порошенко призвал фракцию БПП проголосовать за антикоррупционный суд

НовостиПолитика    07.06.2018 - 10:21
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко провел встречу с БПП перед сегодняшним голосованием

Президент Украины Петр Порошенко на заседании фракции БПП в Верховной раде призвал ее членов проголосовать за антикоррупционный суд. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"Президент призвал фракцию поддержать закон об антикоррупционном суде, который нужен в первую очередь Украине, а не только нашим партнерам. Закон должен отвечать в первую очередь Конституции, поскольку Украина - суверенное государство, а также учитывать позиции и рекомендации Венецианской комиссии", - сообщила Геращенко.

 

Зустріч президента з фракцією БПП. Президент закликав фракцію підтримати закон про Антикорупційний суд, який потрібен в...

Опубліковано Iryna Gerashchenko 6 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что спорная поправка к законопроекту об антикоррупционном суде согласована с международными партнерами Украины, в том числе с МВФ.

 

Порошенко выступит в Раде перед голосованием за антикоррупционный суд
Теги публикации: Порошенко Петр, антикоррупционный суд, Блок Петра Порошенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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