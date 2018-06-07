Порошенко закликав фракцію БПП проголосувати за антикорупційний суд

Порошенко провів зустріч з БПП перед сьогоднішнім голосуванням

Президент України Петро Порошенко на засіданні фракції БПП у Верховній раді закликав її членів проголосувати за антикорупційний суд. Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко.

"Президент закликав фракцію підтримати закон про антикорупційний суд, який потрібен в першу чергу Україні, а не лише нашим партнерам. Закон має відповідати в першу чергу Конституції, оскільки Україна - суверенна держава, а також враховувати позиції і рекомендації Венеціанської комісії", - повідомила Геращенко.

Зустріч президента з фракцією БПП. Президент закликав фракцію підтримати закон про Антикорупційний суд, який потрібен в... Опубліковано Iryna Gerashchenko 6 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що спірна поправка до законопроекту про антикорупційний суд узгоджена з міжнародними партнерами України, в тому числі з МВФ.