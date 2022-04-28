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Порошенко призвал евродепутатов из ЕНП к решительным шагам для победы над Путиным

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Россия использует газ как энергетическое оружие, чтобы шантажировать страны ЕС и давить на них отказаться от Украины. Теперь Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию и заставляет правительства платить за газ российскими рублями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пятого президента Петра Порошенко.

"Нам также нужна полная блокада российских кораблей и кораблей, которые заходили в российские морские порты. Нам нужны импортные пошлины на российские товары на специальный счет, предназначенный для поддержки Украины. Торговля с Россией должна стать токсичной во всем мире", - считает Порошенко.

Украина также нуждается в новых оборонительных и наступательных средствах защиты и освобождения украинских территорий от российских захватчиков (утверждение законов о ленд-лизе).

Порошенко перечислил виды вооружения, в которых в первую очередь нуждается Украина:

  • ПВО и БПЛА (беспилотные летательные аппараты);
  • артиллерийские системы;
  • танки и РСЗО (реактивные системы залпового огня);
  • боевая авиация;
  • противокорабельные ракеты.

"Украина воюет за весь мир, а значит, с помощью вашего оружия нам надо не только сравняться, но и обойти русских на поле боя. Мы просим вас использовать свое политическое влияние и вдохновить национальные правительства принять "закон о ленд-лизе". Чем больше Украина получит оружия, тем быстрее закончится война и Путин выйдет из Украины, и больше не будет угрозы миру, стабильности и безопасности объединенной Европы и свободного мира", - убежден Порошенко.

Он также отметил увеличение финансово-экономической помощи на послевоенное восстановление Украины (инициатива создания так называемого плана Маршалла 2.0).

Также Порошенко призвал ускорить предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС и начать предварительные переговоры до конца 2022 года.

"Мы очень рассчитываем на сильную и непоколебимую поддержку нашей политической семьи ЕНП в смелых геополитических решениях относительно членства Украины в ЕС", - резюмирует Порошенко.

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Петр ПорошенкоВладимир Путин