Порошенко закликав євродепутатів з ЄНП до рішучих кроків для перемоги над Путіним

"Нам також потрібна повна блокада російських кораблів і кораблів, які заходили в російські морські порти. Нам потрібні імпортні мита на російські товари на спеціальний рахунок, призначений для підтримки України. Торгівля з Росією має стати токсичною в усьому світі", - вважає Порошенко.

Україна також потребує нових оборонних та наступальних засобів захисту та звільнення українських територій від російських загарбників (затвердження законів про ленд-ліз).

Порошенко перерахував види озброєння, яких першочергово потребує Україна:

ППО та БПЛА (безпілотні літальні апарати);

артилерійські системи;

танки та РСЗВ (реактивні системи залпового вогню);

бойова авіація;

протикорабельні ракети.

"Україна воює за весь світ, а отже, за допомогою вашої зброї нам треба не лише зрівнятися, а й обійти росіян на полі бою. Ми просимо вас використати свій політичний вплив і надихнути національні уряди прийняти "закон про лендліз". Чим більше Україна отримає зброї, тим швидше закінчиться війна і Путін вийде з України, і більше не буде загрози миру, стабільності та безпеки Об’єднаної Європи та Вільного світу", - переконаний Порошенко.

Він також наголосив на збільшенні фінансово-економічної допомоги на повоєнну відбудову України (ініціатива створення так званого плану Маршалла 2.0).

Також Порошенко закликав прискорити надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС та почати передвступні переговори до кінця 2022 року.

"Ми дуже розраховуємо на сильну та непохитну підтримку нашої політичної сім’ї ЄНП у сміливих геополітичних рішеннях щодо членства України в ЄС", - резюмує Порошенко.