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Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму

НовостиПолитика    16.03.2018 - 23:07
Фото: Реджеп Эрдоган и Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Реджеп Эрдоган и Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент Украины провел телефонный разговор с президентом Турции

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал его не признавать результатов нелегитимных выборов в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Порошенко также надеется, что турецкие граждане не будут принимать участия в мониторинге выборов президента России на временно оккупированном полуострове.

"Крым - это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции", - заявил украинский президент.

Он также поблагодарил Эрдогана за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщает пресс-служба, в ходе разговора президенты также согласовали график последующих контактов на высшем уровне, в том числе для проведения седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, и высказались за скорейшее завершение переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Турции подтвердили, что не признают аннексии Крыма Российской Федерацией и продолжают поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

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Теги: Порошенко Петр, Российская Федерация, Крым, Турция
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