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В МИД Турции подтвердили непризнание аннексии Крыма

НовостиПолитика    16.03.2018 - 10:22
Фото: флаг Турции (flickr.com/imf)
Фото: флаг Турции (flickr.com/imf)

Турция и дальше будет следить за развитием событий в Крыму

Турция не признает аннексию Крыма Российской Федерацией и продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Турции.

"Крымский полуостров был присоединен к Российской Федерации после незаконного референдума, состоявшегося четыре года назад. Мы повторяем, что мы не признаем де-факто ситуацию, вызванную этим актом, который является нарушением международного права и подтверждает нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Турция и дальше будет следить за развитием событий в Крыму, особенно по вопросу крымских татар.

Напомним, ранее посол Украины в Анкаре Андрей Сибига сообщал, что Украина благодарна Турции за приверженность ее независимости и территориальной целостности, а также за поддержку в вопросе защиты прав крымских татар. 

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Теги: Крым, Турция, аннексия
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