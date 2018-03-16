В МИД Турции подтвердили непризнание аннексии Крыма

Турция не признает аннексию Крыма Российской Федерацией и продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Турции.

"Крымский полуостров был присоединен к Российской Федерации после незаконного референдума, состоявшегося четыре года назад. Мы повторяем, что мы не признаем де-факто ситуацию, вызванную этим актом, который является нарушением международного права и подтверждает нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Турция и дальше будет следить за развитием событий в Крыму, особенно по вопросу крымских татар.

Напомним, ранее посол Украины в Анкаре Андрей Сибига сообщал, что Украина благодарна Турции за приверженность ее независимости и территориальной целостности, а также за поддержку в вопросе защиты прав крымских татар.