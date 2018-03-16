Порошенко закликав Ердогана не визнавати вибори президента РФ в окупованому Криму

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом закликав його не визнавати результатів нелегітимних виборів у Криму. Про це повідомила прес-служба президента.

Порошенко також сподівається, що турецькі громадяни не братимуть участі у моніторингу виборів президента Росії на тимчасово окупованому півострові.

"Крим - це Україна. І ми розраховуємо на традиційну підтримку з боку Туреччини", - заявив український президент.

Він також подякував Ердогану за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомляє прес-служба, під час розмови президенти також узгодили графік наступних контактів на найвищому рівні, в тому числі з метою проведення сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною та висловилися за якнайшвидше завершення переговорів щодо укладання угоди про зону вільної торгівлі між двома державами.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Туреччини підтвердили, що не визнають анексії Криму Російською Федерацією і продовжують підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.