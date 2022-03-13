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Порошенко призвал дать Украине истребители, системы противовоздушной и противотанковой обороны

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Воскресенье 13 марта 2022 16:12
Порошенко призвал дать Украине истребители, системы противовоздушной и противотанковой обороны Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал западных союзников дать Украине истребители и системы противовоздушной обороны. Украина нуждается в существенном увеличении военной помощи, ведь она сегодня находится на передовой войны Российской империи против западного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко в эфире американского CNN.

"Мы глубоко благодарны за помощь, которую мы получаем от Соединенных Штатов. Высоко ценим лидирующую роль президента Байдена, его администрации, двухпартийную поддержку в Конгрессе США. Высоко ценим мы также поддержку Европы и НАТО. Но этого недостаточно. Прошу, изучите очень внимательно опыт Акта о ленд-лиз во времена Второй мировой войны. Сейчас нам нужно все - от военных истребителей, противотанковых систем, противовоздушных систем защиты. Нам нужно все - от продовольствия до амуниции. Теперь нужно все", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, чем больше Запад будет оказывать нам помощи ради увеличения эффективности украинских Вооруженных сил, тем все более слабым будет становиться Путин.

"И именно благодаря этому, вашей поддержке безопасность всего мира, Соединенных Штатов, безопасность НАТО будет больше. С событий в Украине сегодня начинается завершение Российской империи. Не позвольте Путину создать Советский Союз 2.0. Это то, чему мы сейчас противостоим в Украине, в присутствии российских танков лишь на расстоянии 15 миль от Киева", - отметил Порошенко.

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