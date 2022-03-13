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Порошенко закликав дати Україні винищувачі, системи протиповітряної та протитанкової оборони

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Неділя 13 березня 2022 16:12
Порошенко закликав дати Україні винищувачі, системи протиповітряної та протитанкової оборони Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко закликав західних союзників дати Україні винищувачі та системи протиповітряної оборони. Україна потребує суттєвого збільшення військової допомоги, адже вона сьогодні знаходиться на передовій війни російської імперії проти західного світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенка в ефірі американського CNN.

"Ми глибоко вдячні за допомогу, яку ми отримуємо від Сполучених Штатів. Високо цінуємо лідируючу роль президента Байдена, його адміністрації, двопартійну підтримку в Конгресі США. Високо цінуємо ми також підтримку Європи та НАТО. Але цього недостатньо. Прошу, вивчіть дуже уважно досвід Акту про ленд-ліз за часів Другої світової війни. Зараз нам потрібно все - від військових винищувачів, протитанкових систем, протиповіртяних систем захисту. Нам потрібно все - від продовольства до амуніції. Тепер потрібно все", - наголосив Порошенко.

За його словами, чим більше Захід буде надавати нам допомоги заради збільшення ефективності українських Збройних сил, тим дедалі більш слабким ставатиме Путін.

"І саме завдяки цьому, вашій підтримці безпека всього світу, Сполучених Штатів, безпека НАТО буде більшою. З подій в Україні сьогодні розпочинається завершення російської імперії. Не дозвольте Путіну створити Радянський Союз 2.0. Це те, чому ми зараз протистоїмо в Україні, за присутності російських танків лише на відстані 15 миль від Києва", - зазначив Порошенко.

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