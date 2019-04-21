Порошенко признал поражение и поздравил Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко признал поражение на выборах 2019 и поздравил Владимира Зеленского. Об этом он заявил после публикации результатов экзит-полов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он обратился к своим сторонникам и представителям СМИ, процитировав известное выражение Уинстона Черчилля.

"Никогда не сдавайся в великом и не сдавайся в малом, если это не противоречит чести и здравому смыслу…В 2014 году я получил страну, на которую надвигалась путинская орда. Ни одна страна не стояла перед такими вызовами, как тогда. Тогда желающих стать президентом было гораздо меньше…Никогда не сдавайся, слышал тогда. Никогда не сдавайся, слышу я и сейчас, когда увидел результаты экзит-полов. Хотя они дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его", - заявил Порошенко.

Отметим, по результатам Национального экзит-пола, на выборах лидирует Владимир Зеленский с 73,2% голосов, а 25,3% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.

Напомним, Зеленский уже успел объявить о победе на выборах.

"Мы сделали это вместе", - заявил он.

Он также выразил благодарность своей команде, а также украинцам, которые поддержали его во втором туре.

"Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас - это возможно", - добавил Зеленский.