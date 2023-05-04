ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус

Новость на русском →
Четвер 04 травня 2023 21:31
Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус Фото: Петро Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями нещодавно створеного армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ і передав у підрозділи вантажівки, пересувні автомайстерні та шини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Зараз ворог дуже нервує. То він сам над собою підіймає над Кремлем безпілотники, то сам їх героїчно збиває для того, щоб нас звинуватити. Я хочу сказати, що якщо ми вже вдаримо, то там нічого не залишиться. Ми ці цирки влаштовувати не будемо", - заявив Порошенко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
Над Києвом збили дрон під час останньої повітряної тривоги
Над Києвом збили дрон під час останньої повітряної тривоги
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових