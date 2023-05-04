Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус

"Зараз ворог дуже нервує. То він сам над собою підіймає над Кремлем безпілотники, то сам їх героїчно збиває для того, щоб нас звинуватити. Я хочу сказати, що якщо ми вже вдаримо, то там нічого не залишиться. Ми ці цирки влаштовувати не будемо", - заявив Порошенко.