Порошенко привез технику в новосозданный военный корпус

"Сейчас враг очень нервничает. То он сам над собой поднимает над Кремлем беспилотники, то сам их героически сбивает для того, чтобы обвинить нас. Я хочу сказать, что если мы уже ударим, то там ничего не останется. Мы эти цирки устраивать не будем", - заявил Порошенко.