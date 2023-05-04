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Порошенко привез технику в новосозданный военный корпус

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Четверг 04 мая 2023 21:31
Порошенко привез технику в новосозданный военный корпус Фото: Петр Порошенко привез технику в новосозданный военный корпус (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко встретился с военнослужащими недавно созданного армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ и передал в подразделения грузовики, передвижные автомастерские и шины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Сейчас враг очень нервничает. То он сам над собой поднимает над Кремлем беспилотники, то сам их героически сбивает для того, чтобы обвинить нас. Я хочу сказать, что если мы уже ударим, то там ничего не останется. Мы эти цирки устраивать не будем", - заявил Порошенко.

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