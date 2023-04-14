UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Порошенко привіз техніку артилеристам, потопившим російський крейсер "Москва"

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко привіз 406-тій бригаді три вантажівки DAF. Один з тягачів оснащений маніпулятором, який дозволяє вантажити на платформу снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка.

Як повідомив Порошенко, саме артилеристі цієї бригади рік тому потопили ракетним ударом російський крейсер "Москва".

"Підсилювати боєздатність наших артилеристів - честь для нас. І особлива втіха, коли знаємо, які вони нещадні до ворога. Співпраця ГО "Справа громад" із цією бригадою відточена, як годинник: від них - запит, від нас - вантаж. Забезпечуємо всім, чим необхідно: вантажівками, раціями, шинами, Старлінками. Цього разу привезли для воїнів-артилеристів вантажівки DAF", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенко під час поїздки на південний напрямок передав техніку одній із новостворених бригад Десантно-штурмових військ, яка зараз проводить бойове злагодження.

Десантникам привезли 5 вантажівок DAF з мобільними лазнями на причепах, генератори, радіостанції, ретранслятори, автомобільні шини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро ПорошенкоЗбройні сили України