Порошенко привез технику артиллеристам, потопившим российский крейсер "Москва"

Как сообщил Порошенко, именно артиллеристы этой бригады годом ранее потопили ракетным ударом российский крейсер "Москва".

"Усиливать боеспособность наших артиллеристов - честь для нас. И особое утешение, когда знаем, какие они беспощадны к врагу. Сотрудничество ОО "Дело общин" с этой бригадой отточено как часы: от них - запрос, от нас - груз. Обеспечиваем всем, чем необходимо: грузовиками, рациями, шинами, Старлинками. В этот раз привезли для воинов-артиллеристов грузовики DAF", - сообщил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко во время поездки на южное направление передал технику одной из вновь бригад Десантно-штурмовых войск, которая сейчас проводит боевое согласование.

Десантникам привезли 5 грузовиков DAF с мобильными банями на прицепах, генераторы, радиостанции, ретрансляторы, автомобильные шины.