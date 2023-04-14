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Порошенко привіз техніку артилеристам, потопившим російський крейсер "Москва"

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П'ятниця 14 квітня 2023 21:19
Порошенко привіз техніку артилеристам, потопившим російський крейсер "Москва" Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко привіз 406-тій бригаді три вантажівки DAF. Один з тягачів оснащений маніпулятором, який дозволяє вантажити на платформу снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка.

Як повідомив Порошенко, саме артилеристі цієї бригади рік тому потопили ракетним ударом російський крейсер "Москва".

"Підсилювати боєздатність наших артилеристів - честь для нас. І особлива втіха, коли знаємо, які вони нещадні до ворога. Співпраця ГО "Справа громад" із цією бригадою відточена, як годинник: від них - запит, від нас - вантаж. Забезпечуємо всім, чим необхідно: вантажівками, раціями, шинами, Старлінками. Цього разу привезли для воїнів-артилеристів вантажівки DAF", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенко під час поїздки на південний напрямок передав техніку одній із новостворених бригад Десантно-штурмових військ, яка зараз проводить бойове злагодження.

Десантникам привезли 5 вантажівок DAF з мобільними лазнями на причепах, генератори, радіостанції, ретранслятори, автомобільні шини.

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Петро Порошенко Збройні сили України
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