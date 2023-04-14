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Порошенко привез технику артиллеристам, потопившим российский крейсер "Москва"

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Пятница 14 апреля 2023 21:19
Порошенко привез технику артиллеристам, потопившим российский крейсер "Москва" Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко привез 406-й бригаде три грузовика DAF. Один из тягачей оснащен манипулятором, позволяющим грузить на платформу снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко.

Как сообщил Порошенко, именно артиллеристы этой бригады годом ранее потопили ракетным ударом российский крейсер "Москва".

"Усиливать боеспособность наших артиллеристов - честь для нас. И особое утешение, когда знаем, какие они беспощадны к врагу. Сотрудничество ОО "Дело общин" с этой бригадой отточено как часы: от них - запрос, от нас - груз. Обеспечиваем всем, чем необходимо: грузовиками, рациями, шинами, Старлинками. В этот раз привезли для воинов-артиллеристов грузовики DAF", - сообщил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко во время поездки на южное направление передал технику одной из вновь бригад Десантно-штурмовых войск, которая сейчас проводит боевое согласование.

Десантникам привезли 5 грузовиков DAF с мобильными банями на прицепах, генераторы, радиостанции, ретрансляторы, автомобильные шины.

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