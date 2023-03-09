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Порошенко привіз кільком бригадам комплекси Poseidon

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко передав у підрозділи кількох бригад комплекси БПЛА Poseidon.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Fcebook.

Він також зустрівся із випускниками навчального центру, де готують операторів безпілотників. Сьогодні відбувся вже третій випуск курсу фахівців з управління комплексами Poseidon.

"Сьогодні вся Україна прокинулася від вибухів. Реакція всіх українців однакова - Путін має зникнути, а Росія – заплатити за кожну жертву і кожну безсонну ніч. Найкраще, що ми можемо зробити зараз – це сконцентрувати усі зусилля, щоб викинути російські війська і звільнити українську землю від російської нечисті", - наголосив Порошенко.

Він також повідомив, що на фронт передали не тільки окремі комплекси, а ще й вантажівки DAF, які повністю обладнані для роботи на полі бою.

Нагадаємо, в серпні Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів.

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