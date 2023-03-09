Порошенко привез нескольким бригадам комплексы Poseidon

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Fcebook .

Он встретился с выпускниками учебного центра, где готовят операторов беспилотников. Сегодня состоялся третий выпуск курса специалистов по управлению комплексами Poseidon.

"Сегодня вся Украина проснулась от взрывов. Реакция всех украинцев одинакова - Путин должен исчезнуть, а Россия - заплатить за каждую жертву и каждую бессонную ночь. Лучшее, что мы можем сделать сейчас - это сконцентрировать все усилия, чтобы выбросить российские войска и освободить украинскую землю" от российской нечисти", - подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что на фронт передали не только отдельные комплексы, но и грузовики DAF, которые полностью оборудованы для работы на поле боя.