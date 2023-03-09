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Порошенко привез нескольким бригадам комплексы Poseidon

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко передал в подразделения нескольких бригад комплексы БПЛА Poseidon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Fcebook.

Он встретился с выпускниками учебного центра, где готовят операторов беспилотников. Сегодня состоялся третий выпуск курса специалистов по управлению комплексами Poseidon.

"Сегодня вся Украина проснулась от взрывов. Реакция всех украинцев одинакова - Путин должен исчезнуть, а Россия - заплатить за каждую жертву и каждую бессонную ночь. Лучшее, что мы можем сделать сейчас - это сконцентрировать все усилия, чтобы выбросить российские войска и освободить украинскую землю" от российской нечисти", - подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что на фронт передали не только отдельные комплексы, но и грузовики DAF, которые полностью оборудованы для работы на поле боя.

Напомним, в августе Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота - до 4000 метров.

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