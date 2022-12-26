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Порошенко привіз допомогу артилеристам під Бахмут

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Понеділок 26 грудня 2022 21:56
Порошенко привіз допомогу артилеристам під Бахмут Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт привіз в артилерійську бригаду дрони, комплекти зимової форми, а також пічки-буржуйки та водонагрівач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Наші артилеристи знищують російських покидьків у промислових масштабах, а ми хочемо їм допомогти в такій добрій справі", - написав Порошенко.

Порошенко привіз допомогу артилеристам під Бахмут

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в понеділок, 12 грудня, у тимчасово окупованій Горлівці було знищено пункт розміщення росіян.

Також ми писали, що, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, під Бахмутом окупанти втратили тисячі своїх солдатів.

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Петро Порошенко Бахмут
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