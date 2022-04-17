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Порошенко привез защитникам Краматорска партию защитного снаряжения

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Воскресенье 17 апреля 2022 15:21
Порошенко привез защитникам Краматорска партию защитного снаряжения Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко привез защитникам Краматорска бронежилеты, кевларовые шлемы, машины, медсредства и генераторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Порошенко.

"Нет более важной задачи, чем помогать армии, чем поддерживать воинов. Потому что они сегодня лучше любых документов являются гарантами суверенитета и сохранения страны", - подчеркнул Порошенко.

Он также обратил внимание, что в городе постоянно звучит сирена воздушной тревоги и фиксируют "прилеты" снарядов крупных калибров.

Порошенко привез защитникам Краматорска партию защитного снаряжения

По его словам, в Краматорске сейчас осталась пятая часть жителей, остальные выехали в более безопасные места. При этом власть обеспечивает работу коммуникаций, говорит Порошенко.

Также он отметил боевой дух ВСУ и подразделений территориальной обороны.

"Боевой дух огромен. Врага пропускать никто не собирается. И планируют не только оборонительные, но и контр-наступательные операции. Поэтому сегодня мы здесь, чтобы помочь нашей 79-ке, нашей 95-ой, нашей 57-ой", - резюмировал он.

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Петр Порошенко Краматорск
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