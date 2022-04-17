Порошенко привез защитникам Краматорска партию защитного снаряжения
Пятый президент Петр Порошенко привез защитникам Краматорска бронежилеты, кевларовые шлемы, машины, медсредства и генераторы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Порошенко.
"Нет более важной задачи, чем помогать армии, чем поддерживать воинов. Потому что они сегодня лучше любых документов являются гарантами суверенитета и сохранения страны", - подчеркнул Порошенко.
Он также обратил внимание, что в городе постоянно звучит сирена воздушной тревоги и фиксируют "прилеты" снарядов крупных калибров.
По его словам, в Краматорске сейчас осталась пятая часть жителей, остальные выехали в более безопасные места. При этом власть обеспечивает работу коммуникаций, говорит Порошенко.
Также он отметил боевой дух ВСУ и подразделений территориальной обороны.
"Боевой дух огромен. Врага пропускать никто не собирается. И планируют не только оборонительные, но и контр-наступательные операции. Поэтому сегодня мы здесь, чтобы помочь нашей 79-ке, нашей 95-ой, нашей 57-ой", - резюмировал он.
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