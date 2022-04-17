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Порошенко привіз захисникам Краматорська партію захисного спорядження

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Неділя 17 квітня 2022 15:21
Порошенко привіз захисникам Краматорська партію захисного спорядження Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

П'ятий президент Петро Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети, кевларові шоломи, автівки, медзасоби та генератори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Порошенка.

"Немає більш важливого завдання, ніж допомагати армії, ніж підтримувати воїнів. Бо вони сьогодні краще за будь-які документи є гарантами суверенітету і збереження країни", - наголосив Порошенко.

Він також звернув увагу, що у місті постійно лунає сирена повітряної тривоги і фіксують "прильоти" снарядів крупних калібрів.

Порошенко привіз захисникам Краматорська партію захисного спорядження

За його словами, у Краматорську зараз залишилась п’ята частина мешканців, решта виїхала у безпечніші місця. При цьому влада забезпечує роботу комунікацій, каже Порошенко.

Також він відзначив бойовий дух ЗСУ та підрозділів територіальної оборони.

"Бойовий дух є величезним. Ворога пропускати ніхто не збирається. І планують не лише оборонні, а й контр-наступальні операції. Тому сьогодні ми тут, щоб допомогти нашій 79-ці, нашій 95-ій, нашій 57-ій", - резюмував він.

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Петро Порошенко Краматорськ
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