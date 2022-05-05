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Порошенко привез в Николаев системы для очистки воды

Фото: Петр Порошенко привез в Николаев системы для очистки воды (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко привез в Николаев системы для комплексной очистки и полноценного смягчения воды. Две из них передали в Николаевскую областную больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

Заместитель главного врача Дмитрий Бачинский сообщил, что там более 100 пациентов находятся на гемодиализе, их лечение без воды невозможно.

"В Николаеве в связи с военными действиями отсутствует водоснабжение во всем городе. Медицинское учреждение очень нуждается в воде, потому что мы имеем очень большое количество больных. Мы наладили подвоз как технической, так и питьевой воды. Мы пробили две скважины. Сейчас устанавливаем насосы. И после насосов эти очистные сооружения будут очищать воду, которая будет пригодна для питья", - объясняет врач.

Установки обеспечивают очистку четырех кубометров воды в час, этого достаточно для обеспечения больницы. Рассчитан фильтр на несколько лет работы без замены.

"Это уже вторая партия систем химводоочистки, которые мы привозим в Николаев. В первую партию мы обеспечивали военных", - говорит Порошенко.

Всего для Николаева совместно с волонтерами ОО "Справа громад" и ОО " Res_Publica. Братья по оружию" приобрели и уже передали 7 систем для очистки воды.

Всего с 24 февраля у Порошенко потратили около 300 млн грн на поддержку армии и пострадавших от российских оккупантов украинцев.

За эти средства приобрели пикапы, бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (включая пулеметы, снайперское оборудование и другое), автомобили на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военную одежду, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.

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